O ilde 15 yaş altına semt pazarı yasağı!

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 05.10.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanarak gündemdeki konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı.

Buna göre Gaziantep'te üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğunun getirilerek ilgili kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,

Havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulamasının kaldırılarak CIP alanın vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine,

Teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlmelerini yaptırması zorunluluğunun getirilmesine,

15 yaş ve altı çocukların semt pazarlarına gitmelerinin yasaklanmasına(ebeveynleri yanında bulunsa dahi), karar verildi.

Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası (kurum kuruluş ve işletmelere 3 bin150 TL) verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.