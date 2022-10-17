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O ilde ilginç görüntü: Koyun sürüsü şehir merkezine indi

O ilde ilginç görüntü: Koyun sürüsü şehir merkezine indi

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçmesi ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu. Koyunların geçişi için polis ekipleri trafiği durdurdu.

 İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
Tokat'ın Almus ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıkarılan koyun sürüsü akşam saatlerinde kent merkezine uluştı. Yüzlerce koyunun caddeden geçişi sırasında ilginç görüntüler oluşturdu. Polis ekipleri ise koyunların geçisi esnasında güvenlik amacıyla Cumhuriyet Meydan'ında trafiği bir süre durdurdu.

 

Besicilik yapan Dereyaka köyünden Burak Altuntaş, "Mayıs ayında Dumanlı Yaylası'na çıkmıştık. Artık kış yaklaştı, köyümüze geri dönüyoruz. Koyunlarımız yeşilliğini aldı. Dede geleneğine şimdi de biz devam ediyoruz. Geleneksel hale geldi. Bizden sonra da bizim çocuklarımız devam ettirecek. 5 gündür yoldayız" dedi.

Etiketler koyun sürü
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