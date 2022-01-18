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O ilde kar yağışı hayatı felç etti: Birçok yol ulaşıma kapandı

O ilde kar yağışı hayatı felç etti: Birçok yol ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı Türkiye'yi teslim olmaya devam ederken Adıyaman’ın birçok il ve ilçe karayolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Adıyaman’ın birçok il ve ilçe karayolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

Adıyaman Çelikhan, Çelikhan Malatya, Adıyaman Şanlıurfa, Sincik Malatya, Adıyaman Gerger, Besni Hamziyen, Gölbaşı Pazarcık yolları kar ve tipi nedeniyle kapandı. Yollarda onlarca araç mahsur kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu Adıyaman’da kar kalınlığı yer yer 30 santimi geçti.

Karayolları ekipleri tipi ve kar nedeniyle mahsur kalan araçları kurtarmak için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler kar yağış
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