O ilde test skandalı! Vatandaşların günlerce beklediği test sonuçları...

Corona virüsü ile mücadeledeki olumsuzlukları ile sık sık gündeme gelen, en çok vakanın yaşandığı illerden biri olan Şanlıurfa, bu kez de COVID-19 test rezaleti ile gündeme geldi.

Hastanelerde saatlerce sıra bekleyerek, büyük güçlüklerle test yaptırma şansını yakalayabilen vatandaşların test sonuçları 4 ile 6 gün arasında açıklanıyor.

AK Parti Belediye Başkanı, İl Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanlarının pazartesi günü yapılan testleri ise aynı gün, 10 saat içerisinde sonuçlandı.

VATANDAŞIN İSYANI

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan yüzlerce vatandaş kendilerine yapılan testlerin açıklanmamasına isyan etti. Test yaptırdıktan sonra günlük aktivitelerini sürdüren, toplu taşıma araçlarına binen, işe giden vatandaşlar hastalığı onlarca kişiye bulaştırdıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Test sonuçlarını paylaşan Welat Akuş, “07.08.2020 tarihinde yapmış olduğum COVID-19 test sonucu bu gün (11.08.2020) çıktı. 4 gündür sonucu beklerken çalışmaya devam ettim. Ve şu an insanlarla dolu şehir otobüsüyle eve gidiyorum. İşte sözünü ettikleri corona virüsüne karşı önlem, tedbir, mücadele budur” diye yazdı.



TEST SONUÇLARINI AÇIKLAYIN BASKISI

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, ildeki sağlık sistemine isyan eden vatandaşlar, test sonuçlarının erken açıklanmasını istedi.



Bahri Yetkin “6 gündür test yapan yakınlarım var. Urfa sağlık sisteminden çıkarılmış sanırım. Tamam vatandaş dikkat etmiyor doğru, ama sağlık sisteminin hiç mi suçu yok” diye sorarken, Özlem Beyazkuş ise “5 günden uzun süredir test yaptım ve bu gün aradığımda testlerin karıştığını, yenisini yapacaklarını söylediler. Şimdi pozitif hastaysam kaç kişiye bulaştırmamı istiyorlar anlamadım” diye yazdı.

HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Günlerdir test sonucunu bekleyen ve umudunu kesen Tahir Kalkan isimli vatandaş ise tepkilerini şöyle dile getirdi: “Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu saatten sonra test sonucu çıksa da, çıkmasa da vereceğiniz hiçbir tedaviyi kabul etmiyorum. Evden çıkmıyorum, kimseyi de eve almıyorum. Kendimizi Allah'a emanet ediyoruz. Sizlerden hiçbir talebimiz yok. Hakkımızı helal etmiyoruz”

AK PARTİLİLERE VIP TEST HİZMETİ

Vatandaş bu sıkıntıları yaşarken, AK Partili yöneticilerin VIP test hizmeti aldıkları ortaya çıktı. AK Parti'li Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Uğur Korkmaz'ın test numuneleri pandemi hastanesi yerine, öğlen 12.10 ile 12.27 saatleri arasında Şanlıurfa Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde alındı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi laboratuvarında aynı gün saat 22.00'de sonuçlandı.