O uzman kenti uyardı: ''Deprem saati çalışmaya başladı"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bursa’da 1855 tarihinden bu yana büyük bir deprem olmadığını hatırlatarak, “Bu demektir ki Bursa’da deprem saati çalışmaya başlamıştır. İstanbul için 2045 yılına kadar deprem beklemiyorum, ama Bursa için bunu söyleyemem” dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kentsel dönüşüme giren sitelerin yöneticileri, “EmlakSayfasi.com.tr Buluşmaları” kapsamında yemekte bir araya geldi. Kentsel dönüşümün önemi hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de bir kişinin depremden dolayı ölümünün maliyetinin 1 milyon 2017 bin Dolar olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüme karşı çıkılmamasına vurgu yapan Prof. Dr. Ercan, “Birisi inat eder, yaptırmak istemediğini söyler. Sen inat ettiğin zaman oradaki 500 kişinin canıyla oynamış oluyorsun. Gölcük depreminin bize maliyeti 25 milyar Dolar’dır. Türkiye’nin ekonomisini sarstı Gölcük depremi” dedi.

NİLÜFER İÇİN UYARI

Bursa ve 150 kilometre yakınlığında olacak her depremin Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu’nun depremi olacağını söyleyen Ercan, “Çünkü bunlar deprem dalgasını dört kat büyüterek üsteki yapıları yansıtırlar. Ana sorunlar bir tanesi de taşıma gücünün düşük olmasıdır. Taşıma gücünün düşük olması kazıklı temellerin ya da bütün temellerin yapılmasını öngörür. 2 ile 6 kat arasındaki binalar depremden en çok etkilenecek yapılardır. Bunlar yer yer değişebilir. Dolayısıyla Nilüfer’de ya da Osmangazi’de yapılacak yapılar 2 katlıdan az ya da 7 katlıdan fazla olması gerekiyor. Benim burada verdiğim değerler ortalama değerler. Nilüfer eski bir bataklık alanıdır. Bu bölge oturmamıştır. Onun için yer inceleme çalışmalarının çok iyi yapılarak, Nilüfer’in kentsel dönüşümünün sağlanması gerekiyor. Kentsel dönüşüme girmemiş olan yerler her an olabilecek bir Bursa depreminde yıkılmaya adaydır. Bunlar 5-6 katlı yapılar” diye konuştu.

DEPREM SAATİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

‘Nilüfer en fazla sıvılaşmanın olduğu bir yerdir’ diyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sözlerini şöyle tamamladı: “Aynı Gölcük depreminde Adapazarı’nda, Yalova’da ne olduysa, yan dönmeler ya da katların yarısının toprak altına girmesi gibi olayları Bursa ovasındaki bütün yapılarda görebiliriz. Bursa’da büyük bir deprem 1855 tarihinden sonra olmamıştır. Bu demektir ki Bursa’da deprem saati çalışmaya başlamıştır. İstanbul için 2045 yılına kadar deprem beklemiyorum ama Bursa için bunu söyleyemem. Bursa için şu anda dahi deprem olmuş olması beni şaşırtmaz. Deprem gelmeden biz yapılarımızı kentsel dönüşüme sokarak depremde yıkılmayacak yapıları elde etmemiz gerekiyor.”