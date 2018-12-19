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  3. 19 Aralık 2018 23:54

Ödüllü teröristin serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı "Terörden Aranan Listesi"nde mavi kategoride aranan ve başında 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist serbest bırakıldı.

Ödüllü teröristin serbest bırakıldı
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İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD'li terörist Ayşenur İnci, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 
Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen IŞİD'li terörist Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

15 ARALIK'TA TESLİM OLMUŞTU

Terör örgütü IŞİD üyesi Ayşenur İnci (24), 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, İnci'nin babası, kızının kaybolduğuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İnci, yaklaşık 2 yıl önce teslim olmak üzere Türkiye'ye giriş yapacağı esnada Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan IŞİD'li terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

IŞİD'li kadın teröristi, teslim olmaya Adıyaman'da yaşayan babasının ikna ettiği ortaya çıkmıştı.

AA

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