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  3. 10 Nisan 2018 16:59

Öğrenci servisi devrildi: 18 kişi yaralı

Siirt'te öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı

Öğrenci servisi devrildi: 18 kişi yaralı
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Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün  devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Nazım Akkoyun'un kullandığı öğrencileri taşıyan 65 NU 385 plakalı  minibüs, Van'ın Çatak ilçesi ile Pervari arasındaki Altınoluk Köyü mevkisinde  şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 14 öğrenci ve 3 kadın yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çatak Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.

Hastanede yaralıları ziyaret eden Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan  Vekili Hacı Asım Akgül, yaptığı açıklamada, sağlık durumu ağır olan 3 öğrencinin  ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiğini söyledi.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

AA

öğrenci , yaralı , servis
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