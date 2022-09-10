Öğrenciler zam sonrası ayaklandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, öğrenim ücretlerine yapılan yüzde 80 zammı kabul etmediklerini ifade eden bir açıklama yayınladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 2021 yılı Hukuk Fakültesi fiyatı 63 bin 560 lira iken bu sene 114 bin 400 liraya çıkarıldı.

Mühendislik Fakültesi 57 bin 40 lira iken 102 bin 680 liraya, Tıp Fakültesi 72 bin 250 liradan 135 bin 450 liraya, diğer lisans programları da 53 bin 810 liradan 96 bin 860 liraya yükseltildi.

Yapılan yüzde 80'lik zammı öğrencilerden itiraz geldi.

Öğrenciler 3 Eylül Cumartesi günü Twitter'da konuyu duyurmak için #ieuticarethabedeğilokul etiketiyle bir kampanya başlattı.

Öğrenciler tarafından yapılan yazılı açıklamada yapılan zamların sermaye düzeninin eğitimi sektör, öğrencileriyse müşteri olarak gördüğü ifade edildi.

Açıklanan zam oranlarının birçok öğrenciye tercih zamanı söylenen ‘okula devam ettikleri süre boyunca yapılacak zamların %10’u aşmayacağı’ vaadiyle çeliştiği vurgulanırken "Bu zamlara sebep olarak ekonomik krizi gösterenlere hatırlatmak isteriz: Ekonomik krizi yaratan bizler değiliz bedelini de biz ödememeliyiz." denildi.

YEMEKHANEYE DE ZAM

Okulun yemekhanesine de yüzde yüz zam gelmesi öğrencilerin gündemindeydi.

Yapılan açıklamada Yüzde yüz zamla beraber bir öğle yemeği fiyatının 62 lira olduğu ve döviz kuru üzerinden

satışı yapılan hazırlık programı kitaplarının ise ilk seneden öğrencilerin belini büktüğü kaydedildi.

Öğrenciler taleplerini ise şöyle sıraladı:

1-Yıllık fahiş ücret artışı ve yemekhane zamları geri alınmalı,

2-öğrencilerin ve ailelerinin yaşayacağı mağduriyet engellenmelidir.

3-Ne kriz bahanesiyle yapılan fahiş zamları ne de beslenme hakkımızı elimizden alacak yemekhane zammı uygulamalarını kabul etmeyeceğiz.