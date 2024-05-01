Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakan Tekin'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılacağını duyurdu.

Öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni bir açıklama geldi.

Bakan Tekin, "Öğretmen atamasına ilişkin açıklamamızı kabine toplandıktan sonra yapacağız." diye konuştu.

Batman'da sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındığı iddia edilen öğretmen hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Herhangi bir nahoş olayla karşılaşmamak adına, kendi talebi üzerine başka bir okulda görevlendirildi. Bu ne açığa almadır ne sürgündür." dedi.

Milli Eğitim Şurası için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışmalarına başladığını da belirten Tekin, "Tamamlanırsa aralık ayının sonunda, yetişmezse 2025'in bahar aylarında şurayı toplayacağız." ifadesini kullandı.