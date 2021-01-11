Öğretmenlerden Nagehan Alçı'ya sert tepki

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, koronavirüs salgınının eğitim hayatına yansımalarını konu aldığı yazısında öğretmen ve öğrenciler için "rahata alıştılar" ifadesini kullandı.

Alçı'nın yazısına eğitimciler ve veliler sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de Alçı'nın yazısına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugün yazdığı köşesinde 'öğretmenler rahata alıştı' diye başlık atmış. Öğretmenlik ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kişinin uzaktan eğitimi kolay! zannederek öğretmenlere böyle bir ithamda bulunulması kabul edilemez.

Yüz yüze eğitimden çok daha zor olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler fedakarca görev yapmakta ve öğrencilerinin öğrenme kayıplarının önüne geçebilmek için gayret sarf etmektedir. Kaldı ki salgın seyrinin kontrol altına alınması sonrasında okulların yüz yüze eğitime geçmesini en çok isteyenler de öğretmenlerdir.

Uzaktan eğitim sürecinde fedakarca görev yapan öğretmenler sizden teşekkür beklemiyor, kötü düşüncelerinizi öğretmenlerin üzerinden çekin yeterlidir..."

ALÇI NE DEDİ?

İşte Alçı'nın yazısında ilgili bölüm:

"ÖĞRETMENLER RAHATA ALIŞTI...

Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol.

Hele Anadolu’da, köylerdeki durumu unutun!

Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…

Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?

(Bana karşı çıkacak olanlara yarın uluslararası kuruluşların bu konudaki çağrılarını anlatacağım…)"



