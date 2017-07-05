Otelde fuhuş operasyonu: Gözaltılar var...
Otelde fuhuş operasyonu: Gözaltılar var...
Ölümler artınca harekete geçti ! Cihazı taktı...
Ölümler artınca harekete geçti ! Cihazı taktı...
Fikret Orman ayrılığı açıkladı ! ''Kalmasını isterdik...''
Fikret Orman ayrılığı açıkladı ! ''Kalmasını isterdik...''
Rıdvan Dilmen: ''Pepe hakemler tarafından...''
Rıdvan Dilmen: ''Pepe hakemler tarafından...''
İç çamaşırından elektrik teline asılı halde bulundu
İç çamaşırından elektrik teline asılı halde bulundu
CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
İstanbul Adalet Sarayı'nda silah sesleri !
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
Aman dikkat ! Tatil cennetinde zehirli balık alarmı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Temmuz 2017 18:34

Öğretmenlere ByLock gözaltısı

Denizli'de yapılan FETÖ operasyonunda dershanelerde öğretmenlik yapan 12 kişi gözaltına alındı.

Öğretmenlere ByLock gözaltısı
A+ A-

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, dershanelerde öğretmenlik yapan 12 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bu Sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Merkezefendi ve Pamukkale İlçeleri'nde 12 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve çeşitli dershanelerde öğretmenlik yaptıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

DHA

bylock , öğretmen , gözaltı , denizli