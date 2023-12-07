Öğretmenlerin alan değişikliği için başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının 18-22 Aralık tarihleri arsında alınacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularının 18-22 Aralık tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Atama işlemleri ise 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz.'' denildi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Öğretmenler Odası Buluşmaları'mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin ''Alan değişikliği'' talebiydi. İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin 'alan değişikliği' için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz.'' dedi.

“Öğretmenler Odası Buluşmaları”mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin “Alan değişikliği” talebiydi.



İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini… pic.twitter.com/SBsoZhyy3V — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) December 7, 2023

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara duyuru kapsamında alan değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar da özel eğitim alanına atanmak üzere söz konusu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecekler.

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuruları, tercihe sunulan alanlarda il içinde yapılabilecek.

Kontenjanlar, Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak öğretmen ihtiyacını karşılamada güçlük çekilen 5 ve 6'ncı hizmet alanlarında yer alan eğitim kurumları arasından belirlendi.



Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

DHA