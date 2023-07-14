Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 6 maddesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi’ne, giden Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun altı maddesi, yüksek mahkeme tarafından iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi CHP'nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik hükümlerinin iptali istemiyle yaptığı başvuru karara bağladı.

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyordu.

Kanunun iptali istenen hükümlerini esastan görüşmek üzere daha önce gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi ertelemiş, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü dinlemeye karar vermişti. Bakanlık yetkilileri ve sendikalar, 4 Temmuz'da Anayasa Mahkemesinde sözlü açıklama yapmıştı.

6 madde iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda bazı maddelerin iptaliyle ilgili yapılan başvuruyu karar bağladı. AYM, altı maddeyi iptal etti.

İptal edilen altı madde içerisinde şunlar yer aldı:

“Aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na bahanesiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı.

Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.”

Anayasa Mahkemesi ayrıca, “Kanun’un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun’un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi.

Gerekçeli karar ise ilerleyen günlerde yazılacak.