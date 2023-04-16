Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Muharrem İnce açıklaması

Oğuzhan Uğur, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin katıldığı Mevzular Açık Mikrofon programı için, “Ara verdiğimizde tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım” dedi.

Babala TV’de Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi ağırlayan Oğuzhan Uğur, programa dair "Çok sinirliydi. Gerginliği izleyenlere de geçti. Ara verdiğimizde tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Hiç böyle bir şey yaşamamıştık" açıklaması yaptı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un konuğu olan ve seyircilere gösterdiği tepkilerle gündeme gelen cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Uğur ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Altaylı, İnce'nin kendisini aradığını, "son derece iyi bir performans sergilediğinden bahsettiğini, program yayınlanınca oylarının yükseleceğinden çok emin olduğunu" söyledi.

Altaylı, yazısında İnce'nin katıldığı program hakkında "7 saat süren yayını milyonlar izleyecek ve hiç de yazıldığı gibi olmadığını herkes görecek" dediğini de belirtti.

Altaylı, şunları yazdı:

"Sonra Oğuzhan Uğur’la konuştuk.

'Çok gergin, çok sinirliydi' dedi.

'Ben orada yokmuşum gibi davrandı. Doğrudan izleyici ile konuştu ve sinirlendi. Gerginliği izleyenlere de geçti. Ara verdiğimizde hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bu tavrının doğru olmadığı konusunda kendisini kibarca uyarmak zorunda kaldım. Bunca program yaptık hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Ben Muharrem Bey’in bu kadar gergin ve hatta sinirli olmasına anlam veremedim' dedi.”

#muharrem ince

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