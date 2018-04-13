SON DAKİKA
ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM
CANLI MAÇ AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA 2 GOL VAR !
Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı
Heidi Klum 16 yaş küçük sevgilisiyle fena yakalandı
İşte Türkiye'nin gerçeği: Krediye hücum !
İşte Türkiye'nin gerçeği: Krediye hücum !
Bir ülke daha Suriye için kararını açıkladı !
Bir ülke daha Suriye için kararını açıkladı !
Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?
Dünya IQ ortalaması açıklandı ! Türkiye kaçıncı sırada ?
Direksiyonda genç kadın vardı... Korkunç ölüm !
Direksiyonda genç kadın vardı... Korkunç ölüm !
Cami minaresinde terör estirmişti ! Şoke eden gelişme
Cami minaresinde terör estirmişti ! Şoke eden gelişme
Başbakan Yıldırım'dan flaş sözler: İşler zaten karmaşık...
Başbakan Yıldırım'dan flaş sözler: İşler zaten karmaşık...
Rusya S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihini açıkladı
Rusya S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihini açıkladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Nisan 2018 17:13

OHAL komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyondan yapılan açıklamaya 310 başvuru kabul edildi, 9700 başvuru ise reddedildi.

OHAL komisyonu 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı
A+ A-

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenlere ilişkin 12 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 310 başvuru için mesleğe iade kararı verdi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 108 bin 660 müracaat yapıldı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı. Buna göre, komisyon, bugün itibarıyla 12 bin başvuruyu sonuçlandırarak, 310 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvurulardan 9 bin 700'ünü reddederken, bu arada bazı KHK'lar ile göreve iade edilen bin 990 başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

Komisyonda, 96 bin 660 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

OHAL uzatılıyor !OHAL uzatılıyor !

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderilecek. Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak.

Dava açma hakkı bulunuyor

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabilecek.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden başvurularıyla ilgili bilgi alabilecek.

OHAL sonrası ''atanamayan'' doktorlara iyi haber !OHAL sonrası ''atanamayan'' doktorlara iyi haber !

 

açıklama , ohal , ohal komisyonu , sonuçlanan dosya sayısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM