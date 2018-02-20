SON DAKİKA
ADANA'DAKİ İĞRENÇ OLAYDA FLAŞ GELİŞME !
Kadın askere 12 yıl boyunca cehennemi yaşatmışlar !
Kadın askere 12 yıl boyunca cehennemi yaşatmışlar !
CHP'li eski başkana FETÖ gözaltısı !
CHP'li eski başkana FETÖ gözaltısı !
Sürekli gaz çıkaran yolcu uçağını karıştırdı !
Sürekli gaz çıkaran yolcu uçağını karıştırdı !
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Acil servisler tamamen değişiyor ! Okumadan hastaneye gitmeyin !
Acil servisler tamamen değişiyor ! Okumadan hastaneye gitmeyin !
İşte en yüksek maaşı alan meslekler...
İşte en yüksek maaşı alan meslekler...
iPhone sahiplerine müjde ! O sorun tarih oluyor...
iPhone sahiplerine müjde ! O sorun tarih oluyor...
Uzmanlar açıkladı ! Sakın bu hatayı yapmayın !
Uzmanlar açıkladı ! Sakın bu hatayı yapmayın !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Şubat 2018 13:44

OHAL komisyonuna başvuru süreci sona eriyor

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) yönelik başvurular, yarın sona erecek.

OHAL komisyonuna başvuru süreci sona eriyor
A+ A-

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 695  sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler,  rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara  ilişkin başvuru süreci yarın tamamlanacak.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna  "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, 697 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen  gerçek ve tüzel kişiler ise OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar  başvuru yapabilecek.

ohal komisyonu , itiraz , ohal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM