OHAL süresince eğitimcilere ek ders ücreti ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki eğitimciler için alınan bir kararı duyurdu.

10 ilde büyük yıkıma neden olan ve 43 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından bakanlık deprem bölgelerindeki eğitimciler için harekete geçti. Alınan kararla deprem bölgesindeki eğitimciler OHAL süresince ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.

Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.