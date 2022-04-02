  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Okul müdüründen öğrenci ve öğretmenlere oruç talimatı

Okul müdüründen öğrenci ve öğretmenlere oruç talimatı

Okul müdüründen öğrenci ve öğretmenlere oruç talimatı

İstanbul Maltepe'deki bir lisede, okul müdürü oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin Ramazan boyunca okul içinde yalnıza kantin ve mutfakta yemek yemesine ilişkin talimat gönderdi.

İstanbul Maltepe'deki bir lisenin müdürü oruç tutmayan öğretmen ve öğrencilerin, oruç tutan öğrenci ve öğretmenlerin bulunmadığı alanda yemek yemelerini söyleyen bir talimat gönderdi.

 Müdürün öğretmen ve yöneticilere gönderdiği talimatta şu ifadeler yer aldı:

"İslam aleminin mübarek Ramazan ayının 2 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında nasipse gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile çeşitli mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan arkadaşların ve personelin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını mutfak bölümünde gidermeleri oruçlu öğrencilerin olması nedeniyle daha dikkatli ve hassas davranmaları, oruç tutmayan öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kantin bölümünde gidermeleri nöbetçi öğretmenlerin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermenizi, karşılıklı saygı çerçevesinde hareket edilmesini, öğrencilerin uyarılmasını önemle rica ederim."

okul müdürü ramazan talimatı

GerçekGündem

Etiketler okul ramazan lise müdür talimat oruç öğretmen öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında soğuk duş: ''Oh oh çekiyordun, hadi çeksene yine!''
Adana'da sıradan bir gün... Polisleri kaldırımda ellerinde çekirdekle izlediler
''Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik'' diyen Ethem Sancak AK Parti'den istifa etti
Tırnak yeme, panik atak, şizofreni... İşte ünlülerin hiç bilinmeyen gizli hastalıklar
Kimi destek verdi kimi topa tuttu: Demet Akalın'dan hocaları eleştiren paylaşım
''Eyvah'' dedirten yıl sonu dolar kuru tahmini açıklandı
İstanbul'da lüks villaya şok baskın! ''Ramazan'a girmeden son kez'' dediler
Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar
AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu
Banka kredilerinde yeni dönem! Okumadan kredi çekmeyin