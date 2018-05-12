Okyanusun en derin noktasında plastik poşet bulundu

Science Alert isimli web sitesinde yayınlanan bir araştırmaya göre, okyanusun en derin noktası olan 10 bin 898 metrede binlerce çeşit atık bulunuyor. 3 bin 500 atığın arasında plastik poşet dahi var. Üstelik bulunan atıkların üçte birinden fazlası makro plastik. Yani, 5 milimetreden daha büyük plastik parçalar.

Japonya Denizcilik Bilimi ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC) tarafından hazırlanan araştırmaya göre, okyanusun tamamındaki atıkların % 90'ı bu şekilde makroplastik atıklardan oluşuyor.

Dahası, araştırma sadece okyanusun tabanına oturanlafrı değil içinde yüzenleri de kapsıyor. Uzmanlar, okyanus kirliliğinin geldiği çarpıcı boyutu bu şekilde gösterdiklerini düşünüyorlar.

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, sorunun daha da kötüye gitmesini önlemek için tek kullanımlık plastik üretimi konusunda dünyayı yeniden düzenleme yapmaya çağırıyor.