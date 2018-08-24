Olay yaratacak sözler ! ''Melih Gökçek yargılanmalı''

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek ile hakkında çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Öztürk röportaj yaptığı Ankara Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın 'Melih Gökçek yargılanmalı' dediğini aktardı



Melih Gökçek’in Atatürk Orman Çiftliği arazisine yaptığı ANKAPARK projesinin 1 milyar 600 milyon lira zarara mal olduğunu belirten Öztürk, “Ankapark için 6 Eylül'de 5'inci ihale yapılacak. Gökçek de, ihaleye bu haliyle talip çıkmayacağını biliyor, o yüzden oyuncaklar için teminat alınıp bilet parasından pay alınmasını yeterli buluyor, işletmecinin de yurtdışında aranması gerektiğini belirtiyor” diye yazdı.

Saygı Öztürk bugün yayımlanan “1 milyar 600 milyon lira boşa mı gitti” başlıklı yazısı özetle şöyle:

Ankapark'ın Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmaması için mücadele verenlerin başında Ankara Mimarlar Odası geliyordu. Onların mücadelesi bitmiş değil. Başından beri söylediklerinin haklılığı da ortaya çıktı. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark'ın “Devlet malı” olduğu görüşüne katılmıyor, “Ankapark Atatürk'ün şartlı bağışının ihlal edildiği bir devlet suçudur” diyor.

Ankapark arazisinin derhal Atatürk Orman Çiftliği'ne iade edilmesi, ortaya çıkan zararın da, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tazmin edilmesi gerektiğini belirten Candan, sohbetimizde şunları söyledi:

“Gökçek, yargılanmalı. O aletler de hurda karşılığı yıkım ihalesi ile ihaleye çıkmalı. En son ihaleyi izlemeye gittik. ‘Bu ihaleden vazgeçin, hurda ihalesi açın' dedik. 6 Eylül'de yapılacak ihaleye hayvanat bahçesi işletme bonusu koyulmuş. Ama yine alıcı çıkmayacak. Bu krizde milletin işi-gücü yok da Gökçek'in hayaliyle mi uğraşacak? Çünkü, orası bir suç mekanı. Kimse o suça ortak olmak istemeyecektir. Hassas bakımı gerektiren ve yıllık işletme gideri 1 milyar liranın üzerinde olan oyuncaklar yıllardır orada beklediği için zaten hurdaya döndü.”

ZEMİN ÇÖKÜYOR

Ankara Mimarlar Odası Başkanı, Ankapark'ın yapılışını nasıl “suç” olarak değerlendiriyorsa, Ankapark'ı işletmenin de ikinci suç oluşturacağını öne sürüyor, Ankapark yapılan arazide “zemin kaynaklı çökmeler” olduğuna ilişkin duyumları olduğunu, çıkan yangından sonra “Tespit davası” açtıklarını kaydeden Candan, “Gevşek zeminde kaza olursa bu da büyük bir suç. Kimse bunun hesabını veremez. ‘Biz demiştik' demek istemiyoruz ve uyarılarımızı tekrarlıyoruz: Ankapark'ı kapatın, arazisini Atatürk Orman Çiftliği'ne verin, zarar-ziyanı da Gökçek'ten tazmin edin” diyor.

Oda üzerine düşen uyarı görevini yapmakla yetinmiyor, olayın her aşamasını da yargıya taşıyor. Ankapark'ın işletmeye verilmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra, kararın Anayasa'ya aykırılığının denetlenmesi için İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Hayır, bu da yetmiyor. İhalenin iptali için de dava açıldı.

Anlaşılıyor ki bu haliyle Ankapark'a işletmeci bulunamayacak. Gökçek'in “Bu benim evladım” dediği projenin hayata geçirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Dedikleri gibi var mı, yok mu bilemem ama bazı okuyucularımız, “Gökçek'te para çok. Ankapark'ı o işletsin” görüşünde.