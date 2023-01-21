Önce Bursa şimdi de Tekirdağ! O bulut geri döndü

Önceki gün Bursa'da görülen "mercek bulutu" bu sefer de Tekirdağ Çorlu'da ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor.

Bulutlar engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO’ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.