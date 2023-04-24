  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ORC 29 ildeki son seçim anketini açıkladı

ORC 29 ildeki son seçim anketini açıkladı

ORC 29 ildeki son seçim anketini açıkladı
Güncelleme:

Artık 1 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde ORC Araştırma partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranlarını gösteren 29 ilde gerçekleştirdiği seçim anketini açıkladı. ORC de "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalır" derken adaylar arasındaki fark dikkat çekti.

ORC Araştırma, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair son anketini paylaştı. 

19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketler hata payı artı-eksi yüzde 1.8 olarak paylaşıldı.

ORC anketine göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

Artık 1 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde ORC Araştırma partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranlarını gösteren seçim anketini açıkladı. ORC de "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalır" derken adaylar arasındaki fark dikkat çekti.

AK Parti Yüzde 32.8
CHP Yüzde 28.6
İYİ Parti Yüzde 15.1
Yeşil Sol Parti Yüzde 9.3
MHP Yüzde 6.3
Memleket Partisi Yüzde 2.3
Türkiye İşçi Partisi Yüzde 1.4
Yeniden Refah Partisi  Yüzde 1.2
Zafer Partisi Yüzde 0.9
Diğer Yüzde 1.7

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise adayların aldıkları oy oranları şöyle oldu:

Artık 1 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde ORC Araştırma partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranlarını gösteren seçim anketini açıkladı. ORC de "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalır" derken adaylar arasındaki fark dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4
Muharrem İnce: Yüzde 6.1
Sinan Oğan: Yüzde 2.2


 

Etiketler seçim seçim anketi anket anket sonucu orc araştırma partilerin oy oranları cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son anket açıklandı: İşte partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları
0 Km otomobile de 2. el otomobile de kur zammı geliyor
Mahkemeden kredi kartında yeni emsal karar
Uyuşturucu etkisindeki kız, sokak ortasında kendinden geçti
Gülcan Arslan'dan Bali'de cesur pozlar
Yağışlar geri geliyor! İşte hafta boyunca hava durumu tahminleri
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları açıklandı! 20 soru 20 cevap
Ekonomiye güven endeksinde dikkat çeken sonuç
İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı! Rakam verdi
Depoları doldurmayın, bekleyin! Yine indirim geliyor!