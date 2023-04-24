ORC 29 ildeki son seçim anketini açıkladı

Artık 1 aydan kısa bir süre kalan 14 Mayıs seçimleri öncesinde ORC Araştırma partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranlarını gösteren 29 ilde gerçekleştirdiği seçim anketini açıkladı. ORC de "Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'nci tura kalır" derken adaylar arasındaki fark dikkat çekti.

ORC Araştırma, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair son anketini paylaştı.



19-22 Nisan tarihleri arasında 29 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yüz yüze yapılan anketler hata payı artı-eksi yüzde 1.8 olarak paylaşıldı.

ORC anketine göre partilerin oy oranları şöyle oldu:





AK Parti Yüzde 32.8

CHP Yüzde 28.6

İYİ Parti Yüzde 15.1

Yeşil Sol Parti Yüzde 9.3

MHP Yüzde 6.3

Memleket Partisi Yüzde 2.3

Türkiye İşçi Partisi Yüzde 1.4

Yeniden Refah Partisi Yüzde 1.2

Zafer Partisi Yüzde 0.9

Diğer Yüzde 1.7

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise adayların aldıkları oy oranları şöyle oldu:





Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42.4

Muharrem İnce: Yüzde 6.1

Sinan Oğan: Yüzde 2.2





