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Ordu'da zehirlenen 19 kişi hastanelik oldu

Ordu'da zehirlenen 19 kişi hastanelik oldu
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Ankara'dan Gürcistan'ın Batum şehrine giden 46 kişilik folklor ekibinden 19'u zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu.

Ankara'dan Gürcistan'ın Batum şehrine giden 46 kişilik folklor ekibinden bazıları, geri dönerken yolda rahatsızlandı.

Ekipten 19 kişi, karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Bu kişilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Müşahede altında olan 12'sinin ise tetkiklerinin devam ettiği kaydedildi.

Etiketler zehirlenme hastane
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