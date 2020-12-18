Orhan Pamuk’un sözleri tartışma yarattı

Oyuncu ve Senarist Levent Kazak, Orhan Pamuk’un videosunu sosyal medyada yayımlayıp tartışmayı başlattı.

Ortaokul ve liseyi Robert College’de okuyan Orhan Pamuk videoda, “Okulda altı yıl edebiyat okudum. Dünya çapında bir yazarıyım Türkiye’nin. Okulda öğrendiklerim neye yaradı? Sıfır, sıfır…” diyordu.

Levent Kazak ise devlet okullarında okuduğunu belirtip Pamuk’un sözlerine karşılık “Parasız yatılı ve devlet okullarında okudum. ortaokulda hocamız sayesinde şiirler okuduk/yazdık, lisede hocamız tülin aybars edebiyata nasıl yaklaşabileceğimizi, gündelik hayatla sanat arasındaki ilişkinin nasıl kurulabileceğini gösterdi bize. Minnettarım” yorumunu yaptı.