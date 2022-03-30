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Ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var

Ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Putin ile askeri yetkililer arasında gerilim var

Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirmesi nedeniyle askeri yetkililer arasında gerilim çıktığını iddia etti.,

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Amerikan basınında yer alan, "ABD'nin elinde Putin'in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna" dair iddialara yanıt verdi.

Putin'in bu konudaki görüşleri konusunda yorum yapamayacağını belirten Bedingfield, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şunu söyleyebilirim ki; elimizde Putin'in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiğini hissettiğine ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair bulgular var. Putin'in Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiğine ve ekonominin yaptırımlardan ne kadar kötü etkilendiğine dair yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz."

"PUTİN'E GERÇEĞİ SÖYLEMEYE KORKUYORLAR"

Bedingfield, Putin'in danışmanlarının kendisine gerçeği söylemekten korktuğuna işaret ederek, "Putin'in savaşının gitgide daha büyük bir stratejik hataya dönüştüğü ve bunun da Rusya'yı uzun vadede uluslararası arenada daha zayıf ve daha izole hale getirdiği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler putin asker gerilim
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