Osman Kavala sessizliğini bozdu

Büyükelçilerin serbest bırakılması çağrısı yaptığı Osman Kavala, Alman Der Spiegel dergisine konuştu. Kavala, ''Seçimlere kadar serbest bırakılmam sadece bir temenni olabilir'' dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Halen cezaevine tutulan Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, "Serbest bırakılması" yönünde karar bildirdi. Ancak Türk yargısı, Kavala'nın suç işlediğini belirterek AHİM'in kararını uygulamadı. Son olarak büyükelçiler de AHİM'in kararına atıfta bulunarak Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etti. Büyükelçilerin çıkışının ardından Kavala yeniden gündeme geldi.

SOROS İDDİALARINI REDDEDİYOR

Dört yıldır tutuklu olan Osman Kavala, Batılı büyükelçilerin kendisiyle ilgili olarak yaptığı çağrı ve yaşanan son gelişmeler hakkında Alman Der Spiegel dergisinin sorularını yanıtladı. Hükümetin kendisi hakkındaki suçlamalarını, Soros ile ilgili ortaya atılan iddiaları bir kez daha reddeden Kavala, siyasi gerekçelerle tutuklu bulunduğunu iddia ederek, bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararında da ortaya koyulduğunu öne sürdü.

"AB, TÜRKİYE İLE DİYALOĞU SÜRDÜRMELİ"

Kavala, Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle Ankara'ya karşı daha sert tavır alması, bu kapsamda yaptırımlar uygulaması çağrılarına ise destek vermedi. " Ab'nin tavrı ne olmalı?" sorusuna Kavala, "AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli, bunu yaparken insan hakları ve hukuk üstünlüğünü gündeme getirmeli. Bu hemen yaptırımlara başvurmaktan daha iyi" yanıtını verdi.

"SERBEST BIRAKILMAM SADECE TEMENNİ"

Der Spiegel, Osman Kavala'ya, "Erdoğan iktidarda olduğu süre içerisinde serbest bırakılacağınıza inanıyor musunuz?" sorusunu da yöneltti. "Bir sonraki seçimlere kadar son derece ağır siyasi gerilimli bir süreçten geçileceğini düşünüyorum" diyen Kavala, " "Bu nedenle seçimlere kadar serbest bırakılmam sadece bir temenni olabilir" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe