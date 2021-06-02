Osmaniye'de korkutan deprem!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya yol açtı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyünde gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada "Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Açıklamada "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.