Osmanlı torunundan İBB’ye destek

Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB'ye ait Hamidiye Su'yu övdü.

"Hamidiye A.Ş. 2013 yılı itibariyle Marmara bölgesi ağırlıklı ve İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde 16 ilde faaliyet gösteriyor. Damacana su ve Bardak su ürünlerinde lider konumda bulunan Hamidiye, 2012 Yılı verilerine göre..." diyen Osmanoğlu, "İstanbul Pazarının % 13’ünün üretimini sağlamaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul İhracatçılar Birliği 2012 yılı resmi verilerine göre, ihracat yapan 40 marka içinde ilk sırada yer alıyor!" dedi.

Osmanoğlu, Hamidiye Su'yun aldığı ödülleri de sıraladı.