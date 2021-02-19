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  3. 19 Şubat 2021 14:59

ÖSYM’den hafta sonu yasaklarından muafiyet açıklaması

ÖSYM tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre 'Sınav Giriş Belgeleri' ile sınavlara katılacağını kanıtlayan adaylar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

ÖSYM’den hafta sonu yasaklarından muafiyet açıklaması
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların tarihinde, sınavlara girecek adayların, onların refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını duyuruldu.

ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını Sınav Giriş Belgeleri ile belgeleyen adayların ve adayların yanlarında bulunan refakatçi ile sınav görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır”.

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