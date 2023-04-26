ÖSYM'den YKS için ek süre verildi
ÖSYM’den 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar için ek süre verildiği açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkânı verildi.
Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, yarın saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinde, depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabilecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol