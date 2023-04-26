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ÖSYM'den YKS için ek süre verildi

ÖSYM'den YKS için ek süre verildi
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ÖSYM’den 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücreti ödeyemeyen adaylar için ek süre verildiği açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde afet bölgesi ilan edilen, kılavuzda belirtilen il/ilçelerde ikamet eden ve 2023-YKS başvuru/geç başvuru sürelerinde bilgilerini sisteme kaydeden ancak başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkânı verildi.

Bu adaylardan sınava girmek isteyenler, yarın saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinde, depremde afet bölgesinde ikamet ettiğini belirten seçeneği işaretleyerek başvurularını tamamlayabilecek.

Etiketler ösym yks sınav ek süre
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