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  3. 01 Temmuz 2020 17:58

Otobüste korona paniği! Ateşi yüksek çıkınca otobüsten indirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, polisin yaptığı kontrolde ateşi 39.5 olarak ölçülen bir yolcu, koronavirüs şüphesiyle otobüsten indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Otobüste korona paniği! Ateşi yüksek çıkınca otobüsten indirildi
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Kocaeli Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüsü kontrol noktasında durdurdu.

Corona virüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçüldü. Otobüste 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi, yapılan ölçümlerde 39.5 ve 39.3 çıktı. Yapılan görüşmede Serhat T., şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Serhat T., otobüsten indirilerek, izole edildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Serhat T.'yi corona virüs şüphesiyle hastaneye götürdü.

Otobüsten indirilen yolcuların, filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınırken, durum hakkında bilgi verildi.

 
Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Personelin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular, araca binerek Sakarya'ya gitti. Hastaneye yatırılan Serhat T.'ye ise test yapıldığı öğrenildi.

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