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  3. 20 Aralık 2017 17:59

Otobüste taciz skandalı ! ''Uyandığımda...''

Antalya'dan otobüsle Edirne'ye gelen bir kadın otobüsün

Otobüste taciz skandalı ! ''Uyandığımda...''
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Antalya'dan otobüsle Edirne'ye gelen bir kadın, otobüsün muavini hakkında "taciz" iddiasıyla şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden M.K, Antalya'dan Edirne'ye geldiği otobüsün muavini hakkında şikayette bulundu.

M.K. şikayetinde, yolculuk sırasında otobüs feribotla Çanakkale'den Lapseki'ye geçtiği sıralarda muavin E.G'nin saçlarına dokunduğunu hissederek, uyandığını ileri sürdü.

Muavinin boynunun tutulmaması için yastık vermeye çalıştığı savunmasının kendisine inandırıcı gelmediğini ifade eden M.K, muavinin cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek gereğinin yapılmasını talep etti.

AA

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