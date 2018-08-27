Otobüsün bagajını açınca şoke oldu !

Trabzon'da bir otobüsün ikinci şoförü uyumak için girdiği aracın bagaj bölümünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, "Kurtalan Yeteneklerini Keşfediyor" adlı proje kapsamında Siirt'in Kurtalan ilçesinden Karadeniz gezisine çıkan grubu taşıyan otobüsün sürücüsü, yemek molası için Karadeniz Sahil Yolu Akyazı mevkisindeki bir tesisin önünde durdu. Bagaj bölümündeki ikinci şoför İrfan Ayfer'i (63) uyandırmak için seslenen otobüs görevlileri, yanıt alamayınca bagajın kapağını açtı. Ayfer'in hareketsiz yattığını fark eden yolcular ve otobüs görevlileri, güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Ayfer'in öldüğü belirlendi. Ayfer'in ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.