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Otomobil köprüden suya uçtu: 2 kişi öldü

Otomobil köprüden suya uçtu: 2 kişi öldü
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Kayacık Sahili'nde bulunan bir köprüden suya uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Dalaman ilçesi Kayacık Sahili mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalaman Kayacık Sahili’ne giden, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan Samet Doymuş yönetimindeki 48 AHF ... plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Tersakan Çayı Kayacık Köprüsü’nden suya uçtu. 

Kazanın ardından araçta bulunan A.B. kendi imkanları ile sudan çıkmayı başarırken, araç sürücüsü Samet Doymuş ve yolcu konumundaki Kübra D. (22) suya gömülen araçta sıkıştı. Araçtan çıkmayı başaran A.B., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı A.B.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Uzun uğraşlara rağmen araca ve içinde bulunan 2 kişiye ulaşılamaması üzerine, Göcek Sahil Güvenlik ve Marmaris Polis Su Altı arama Ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Yapılan arama kurtarma çalışmasının ardından otomobile ulaşan dalgıç ekipleri, araçta bulunan 2 kişinin cansız bedenini çıkarttı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler otomobil köprü su
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