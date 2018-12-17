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  3. 17 Aralık 2018 11:38

Otomobili sokak ortasına bırakıp gitti !

Sivas’ta bir otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle otomobilini sokak ortasına bırakıp kayıplara karıştı.

Otomobili sokak ortasına bırakıp gitti !
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Olay, dün gece 00.30 sıralarında Aydoğan Mahallesi 1’inci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen 58 DT 706 plakalı otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilini sokak ortasına bıraktı. Sokağın trafiğe kapanmasıyla terk edilmiş otomobili gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bir süre otomobil sürücüsünü aradı fakat sürücüye ulaşamadı. Polis ekipleri tarafından çağrılan çekici ile sokak ortasına bırakılan otomobil çekilerek otoparka götürüldü. Otomobilin plaka sahibine yanlış parktan 108 lira para cezası kesildi. Otomobilin çekilmesi ile bir süre trafiğe kapalı kalan sokak trafiğe açıldı.

İHA

otomobil , sokak , sivas
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