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Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu

Kahramanmaraş’ta bir yediemin otoparkında çıkan yangında 86 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan yediemin otoparkından çıkan yangına ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı, su tankerleri ve 50 civarında personel sevk edildi.

 Otoparktaki yangın, hızla yayılarak diğer araçlara da sıçrarken, bir anda gökyüzünü kaplayan siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, 86 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

 Otoparktaki araçların yanma anı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangında bazı araçların patlayarak yandığı görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler yangın otopark
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