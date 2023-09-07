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OVP sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

OVP sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
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Orta Vadeli Program'a hafif bir düşüşle tepki verip ardından yeniden zirvedeki yerine geri dönen başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin TL karşısındaki yatay seyri sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçtiğimiz hafta TCMB'den gelen kritik faiz artışıyla hareketlenen bu haftaya da TÜİK'ten gelen enflasyon rakamlarıyla zirveye demirleyen piyasalarda zirvedeki yatay seyir devam ederken dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomide 3 yılın yol haritasını belirleyen 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Programın detaylarını açıkladı. 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP'deki enflasyon, döviz, büyüme ve kişi başı gelir hedefleri de açıklandı.
 
OVP projeksiyonlarına göre dolar kurunun ortalama olarak 2023'te 23,9, 2024'te 36,8, 2025'te 43,9, 2026'da 47,8 olması bekleniyor."
 
Piyasaların OVP'ye tepkisi ise büyük olmadı. OVP açıklandıktan sonra hafif bir düşüş yaşayan döviz kurları sonrasında yeniden zirvedeki yatay seyrine geri döndü.
 
Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.
 
İşte piyasalarda son durum:
 

Dolar 26,81 TL'den, Euro 28,79 TL'den, Sterlin 33,51 TL'den, Japon Yeni ise 18,20 TL'den işlem görüyor.

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