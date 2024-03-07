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Öz kızına cinsel istismarda bulunan sapığa verilen ceza belli oldu

Öz kızına cinsel istismarda bulunan sapığa verilen ceza belli oldu
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Ümraniye'de, babası tarafından cinsel istismara maruz kalan ve intihar eden S. N. E. T. davasında karar verildi. Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba T. E., 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye’de  babası tarafından cinsel istismara maruz kalan ve intihar eden S. N. E. T. davasında karar açıklandı. Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba T. E. 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

 Ümraniye’de S. N. E. T. babası T. E. tarafından 2009 yılında başlayan cinsel istismarı 2022 yılına kadar devam etti. 2022 yılında S. N. E. T. babasından şikâyetçi oldu. Şikayet sonrasında başlatılan soruşturmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararı sonrasında S. N. E. T. İntihar etti. İntiharın ardından S. N. E. T.’ın annesi babanın kızı istismar ederken ki ses kaydı ile şikâyetçi oldu. Ses kaydının ardından dava açıldı. Sanık T. E. duruşmadaki savunmasında, “Bu kız bütün maddeleri kullandı. Sağlıklı bir düşünceye sahip olmadığını annesi de biliyor. Diğer kızım neden böyle bir iftirada bulunmuyor. Hayatım boyunca tertemiz yaşamış insanım. Annesiyle kaç kez hastaneye götürdük. Bu kızın iftiralarının doğru olması mümkün değil. Karımla 28 yıldır evliyim böyle bir adamsam neden ayrılmadı benden. Hepsi iftiradır. Kediye bile kıyamayan insanım, kızıma nasıl kıyayım. Kızım kullandığı maddeler yüzünden halüsinasyon görüp bana iftira atmıştır. Daha önce annesinin de benimde boğazıma bıçak dayamış bir kız. Beraatımı istiyorum" dedi.

 “ANNE OLARAK İÇİM ACIYOR"

S. N. E. T.’ın annesi, “Rahmetli kızımın sesi olmak istiyorum. Anne babam beni istismar ettiği için sokaklara düştüm. Bana sürekli uyuşturucu kullandığı için bunu yapıyor dedi. Beni ve kızımı tehdit etti. Darp etti. Kızım anne dayanamıyorum canıma kıyacağım demesi kulaklarımdan çıkmıyor. Bana gözümüz aydın Yasemin kızımız ölmüş dedi. Anne olarak içim acıyor. Bana evladımı geri ver" ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık T. E.’ın 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

 İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık T. E.’ın kızı S. N. E. T.’ı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar suçundan 42 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

DHA

Etiketler hapis ceza baba öz kızı
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