Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T. adlı saldırganın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi yumruklu saldırıda bulundu. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırganın 66 yaşındaki S.T. olduğu belirlendi. 3 suçtan kaydı bulunan S.T.'nin 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CNN Türk'ün aktardığına göre, S.T.'nin emniyetteki ifadesinde, ''Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP'nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.'' dediği öğrenildi.

CNN Türk