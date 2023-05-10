Partisinden Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden açıklama geldi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin çalışmalarının bugün İzmir ve Aydın'da devam etmesi bekleniyordu. Ancak programlar sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Sağlık durumu merak edilen İnce'yle ilgili son bilgileri Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel Haber Global ekranlarında açıkladı.

PARTİ SÖZCÜSÜ NE DEDİ?

Muharrem İnce'yi cep telefonunda aradığını belirten Yiğitel ulaşamadığını, bu sebeple Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'la görüştüğünü belirtti. Yüksek tansiyon nedeniyle programların iptal edildiğini belirten Yiğitel, "Tansiyon düşürülmezse daha ciddi problemlere neden olabilir" dedi.

İnce'nin son durumunu açıklayan Yiğitel, şu ifadeleri kullandı;

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'la görüştüm. İzmir mitingine giderken ciddi bir yüksek tansiyonu sorunu yaşamış. İzmir'den sonra Aydın'a geçecekti. Doktorlar mitinge devam etmemesi yönünde görüş bildiriyor. Çünkü yüksek tansiyon düşürülemezse daha ciddi problemlere neden olabilir. Kalp krizi riski gibi bir şey de ortaya çıkabilir. Doktorlar o yüzden 'devam etmemeniz gerekir' diyorlar. Bu yüzden Ankara'ya döndü.Tansiyonu düşürmek için doktorlar müdahale etmişler, dil altı haplarından vermişler. Ankara'ya döndü. Evinde dinleniyor. Durumu şimdi daha iyi. Mitinglere devam edebilecek mi belli değil. Sabah bir sağlık kontrolünden daha geçecek. Kendi devam etmek istiyor. Az bir süre kaldı çünkü. Muharrem Bey devam etmek istemiş zaten ama doktorlar güçlükle ikna edebilmiş.

Bu son dönemde yaşananları da sordum. Bu tempo, yorgunluk için 'etkilemedi dersek doğru olmaz' dedi İpek Hanım. Bu haysiyet cellatlığı, hedef alınması, kumpas işleri üzmüş onu. Zaten kendi de bir paylaşım yaptı bununla ilgili. Bir sitemi de var. Zamanında bu FETÖ'den mağduriyet yaşayanlardan neden ses çıkmıyor diye. Sonuç itibarıyla bu son yaşadıkları etkilemedi denemez. O da tetiklemiştir...