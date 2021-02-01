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  3. 01 Şubat 2021 21:36

Pazar yerinde endişe yaratan silah sesleri!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kurulan pazar yerinde esnaf ile bir grup arasında çıkan tartışmada silah sesleri yükseldi.

Pazar yerinde endişe yaratan silah sesleri!
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Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Binkonutlar Mahallesi Binkonut Pazarı’nda meydana geldi.

İddialara göre pazarcı esnafı ile bir grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce pazar yerinde silah sesleri yükseldi. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, silah sesleri üzerine büyük korku yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ellerinde silah bulunan şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. Pazarcı esnafının kaydettiği görüntülerde yaşanan arbede ve elinde silah bulunan şüphelilerin kaçtıkları an görülüyor. 

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