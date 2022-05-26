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Pes dedirten olay: Bu kez patlayıcı ile yakalandılar

Pes dedirten olay: Bu kez patlayıcı ile yakalandılar

Manisa Salihli ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalanan define avcılarının üzerinden patlayıcı çıktı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde define bulmak için patlayıcıyla kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI
Salihli’ye bağlı Çaypınar Mahallesi Arı Taşı mevkiinde bulunan bölgede define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, kayalık alanda yaptığı operasyon sonucu T.D. (37) ve K.K.’yi (44) barut ve patlayıcı maddelerle izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

 ÜZERLERİNDEN PATLAYICI ÇIKTI
Olay yerinde yapılan aramada 1 jeneratör, 1 darbeli delici maktap ve 5 adet matkap ucu, 30 metre kablo, 13 fünye, 1 paraşüt tipi emniyet kemeri, 10 gram barut, 4 kilo 640 gram amonyumnitrat, 3 kilo 875 gram kükürt ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

Etiketler define avcı
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