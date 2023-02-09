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Petrol Ofisi'nden 100 milyon TL'lik deprem desteği

Petrol Ofisi'nden 100 milyon TL'lik deprem desteği
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Petrol Ofisi, deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları için 100 milyon TL'lik kaynak ayırdığını belirtirken, 140 yardım uçağına yakıt ikmali sağlandığını açıkladı.

Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, afet bölgesindeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının kesintisiz sürdürülebilmesi adına 100 milyon TL‘lik kaynak ayırdığını duyurdu. Bu çerçevede 5 milyon litrelik akaryakıt Petrol Ofisi'nin afet bölgesinde yer alan 10 istasyonundaki otomasyon sistemi ile kademeli olarak AFAD'ın bilabedel kullanımına sunuluyor. Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamalarda şu sözlere yer verildi:

“Ülkemizi derinden sarsan bu zor günlere katkı sağlamak boynumuzun borcu. Petrol Ofisi Grubu olarak felaketin ilk anından beri tüm kaynaklarımızı seferber ederek tüm kamu kuruluşlarıyla el birliği ile hareket ediyor, bölgedeki bayi ve bölge operasyonumuzun koşulsuz desteği ile kesintisiz akaryakıt ikmali için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda AFAD'a sunduğumuz bu desteğin arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına can suyu olmasını ümit ediyoruz.”

Şirket bölgede AFAD'a yönelik duyurduğu 100 milyon TL'lik desteğin yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarında hayati önem taşıyan ulusal ve uluslararası uçak yardımlarının kesintisiz devam edebilmesi için de tüm altyapısını seferber etti.

Bugüne kadar 140 yardım uçağına 1.5 milyon litre akaryakıtın tedariki için Mersin Limanı'nda üç ayrı gemisini de devreye alan Petrol Ofisi Grubu Adana ve Gaziantep'te yer alan hava ikmal merkezleriyle bölgedeki yardım uçakları trafiğinin 24 saat sorunsuz ilerlemesi için çalışıyor.

Bu alandaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde de şu sözlere yer verildi:
“Afet bölgesindeki hava yardımı, karasal arama kurtarma operasyonlarının önüne geçen zorlu iklim koşulları nedeniyle hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede Petrol Ofisi olarak Türkiye genelinde hava, kara ve deniz taşımacılığındaki tüm operasyonlarımızı afet bölgesine hizmet edecek şekilde yapılandırdık. Bu zor günleri geride bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

İHA

Etiketler petrol ofisi deprem
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