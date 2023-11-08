Petrol son 3 ayın dibinde! Benzin, motorin ve LPG'ye indirim gelir mi ?

Petrol fiyatları, Çin ekonomisine dair endişelerin talep görünümünde baskı oluşturmasıyla ve ABD'de ham petrol stoklarında artış görülmesiyle birlikte üç ayın dip seviyesini görürken milyonlarca araç sahibi de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına gelecek olası bir indirimi bekliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

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Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu.

Petrol fiyatları, dün dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin’de zayıflayan talebe ilişkin endişelerin baskısıyla üç ayı aşkın sürenin dip seviyesini görmesinin ardından bugün yön bulmakta zorlandı. Ayrıca İsrail-Filistin çatılmalarına ilişkin riski priminin azalması ve talep görünümünün kötüleşmesi de petrol fiyatlarındaki savaş primini sildi. Brent petrol dün yüzde 4,2 düştükten sonra varil başına 82 doların altında dengelenirken ABD ham petrolü 77 dolar civarında seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 gerileyerek 81,5 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 gerileyerek 77 dolar seviyesinde işlem gördü.

Brent petrolde son 3 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girdi. 2023 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kıran akaryakıt fiyatları Kasım ayına az da olsa bir indirimle başlamıştı.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da araç sahipleri brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı beklentisi içerisinde

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

8 Kasım Çarşamba itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 35,18 TL

Motorin fiyatı: 38,60 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,53 TL

Motorin fiyatı: 38 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,35 TL

Motorin fiyatı: 38,77 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 35,61 TL

Motorin fiyatı: 39,01 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 35,64 TL

Motorin fiyatı: 39,09 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,83 TL

Motorin fiyatı: 39,33 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 38,83 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 38,91 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,86 TL

Motorin fiyatı: 39,31 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 35,86 TL

Motorin fiyatı: 38,87 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 38,96 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,63 TL

Motorin fiyatı: 39,08 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,76 TL

Motorin fiyatı: 39,22 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 35,46 TL

Motorin fiyatı: 38,87 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 35,55 TL

Motorin fiyatı: 39,02 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,61 TL

Motorin fiyatı: 39,13 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 39,01 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor