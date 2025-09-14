Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu
MHP lideri Bahçeli, üzerinde partisinin sembolü 3 hilal bulunan boks eldiveniyle poz verdi.
Dünya hafif ağır sıklet boks şampiyonu Avni Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, “Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından Bahçeli, üzerinde MHP’nin sembolü olan üç hilal bulunan boks eldivenleriyle objektif karşısına geçti.
