Pierre Loti Lisesi "güvenlik gerekçesi" ile kapatıldı

Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa İstanbul’daki konsolosluk binalarını "güvenlik gerekçesi" ile kapatma kararı aldıktan sonra Fransız Lisesi Pierre Loti de okulu kapatma kararı aldı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın provokatif eyleminin ardından Danimarka ve Hollanda’da benzer provokatif eylemler yaşandı.

Yaşananların ardından, Türkiye, Avrupa ülkelerine, “İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler” sebebiyle; Avrupa ülkeleri de “Kuran’ın yakıldığı ve yırtıldığı gösteriler, Batı karşıtı duyguları canlandırabilir ve gösteri ile protestolara yol açabilir” gerekçesiyle karşılıklı olarak seyahat uyarısında bulundu.

ABD de Türkiye’ye gelecek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuş, Türkiye de bu ülkelere giden vatandaşları için seyahat uyarısında bulunmuştu.

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, konsolosluğun geçici süreliğine kapatıldığını aktardı. Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu da dün konsolosluğun geçici süre kapatıldığını duyurmuştu. İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu da dün yenilediği açıklamasında, konsolosluğun bir süre halka kapatıldığını duyurdu.

FRANSIZ LİSESİ BEYOĞLU KAMPÜSÜNÜ KAPATTI

İstanbul’da Fransız Konsolosluğu’nun da güvenlik gerekçesi ile kapatılmasının ardından Pierre Loti Fransız Lisesi de öğrenci velilerine lisenin Beyoğlu’ndaki kampüsünün yarın ve cuma günü güvenlik sebepleriyle kapalı olacağı bilgisini verdi.

Habertürk’ün haberine göre; liseden yapılan açıklama şöyle:

“Sevgili veliler,

Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciiler ile bağlantılı olarak Beyoğlu Yerleşkesi 2 ve 3 Şubat günleri kapalı olacaktır.

Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve elbette sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tarabya yerleşkesi açık kalacaktır.

Mümkün olan en kısa sürede normale dönmeyi öngörmek için cuma günü durumun gelişimi hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Gelişmeleri dikkatle takip etmekte olduğumuzu bildirip, sizlere anlayışınız için teşekkür ederiz.”