86 yıldır yolcu taşıyan efsane marka iflas etti
86 yıldır yolcu taşıyan efsane marka iflas etti
Artık internetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün !
Artık internetsiz WhatsApp kullanmak artık mümkün !
AVM'de büyük yangın ! 8 milyon TL kül oldu
AVM'de büyük yangın ! 8 milyon TL kül oldu
Bayram öncesinde kandırılıyoruz ! Yalancı indirime kanmayın...
Bayram öncesinde kandırılıyoruz ! Yalancı indirime kanmayın...
Dar gelirliye ucuz kiralık ev müjdesi
Dar gelirliye ucuz kiralık ev müjdesi
Kredi kartı sahiplerine Yargıtay'dan müjdeli haber
Kredi kartı sahiplerine Yargıtay'dan müjdeli haber
Suudi Arabistan'da deprem ! Veliaht değişti
Suudi Arabistan'da deprem ! Veliaht değişti
Maliye'den müjde: 3 yıl boyunca vergi ödemeyecekler !
Maliye'den müjde: 3 yıl boyunca vergi ödemeyecekler !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Haziran 2017 11:26

Pilottan kuleye: Önümüzden araç geçti !

Atatürk Havalimanı'nda pilot ile kule görevlisi arasında geçen diyalog şaşkına çevirdi.

Pilottan kuleye: Önümüzden araç geçti !
A+ A-

Atatürk Havalimanı'nda iki uçağın arasından geçen bir aracı kontrol kulesine bildiren pilot ile kule görevlisi arasında ilginç telsiz konuşmaları yansırken, kule görevlisi uçağın pilotundan aracın plakasını sordu.

Atatürk Havalimanı'nda DHMİ ekipleri kurallara uyulması adına denetimlerde bulunurken iki uçağın arasından tehlikeye yol açabilecek şekilde yasak olmasına rağmen bir araç geçti. Konuyla ilgili Atatürk Havalimanı'na inip park yerine giden bir uçağın pilotu ile Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Pilot, hava trafik kontrol merkezine önünde gerçekleşen olayı rapor ederek iki uçağın arasından geçen apronda görev yapan küçük bir aracı şikayet etti.

Pilot, "Efendim küçük araçlardan bir tanesi iki uçağın arasından geçti.Bizim hemen önümüzden geçti bilginiz.Bagajları çekenlerden" anonsunu yaptı.Bunun üzerine hava trafik kontrolörü de pilota aracın plakasını görüp görmediğini sorarak aracın geçtiği yere bir araç göndereceğini söyledi.

İHA

kule , atatürk havalimanı , dhmi