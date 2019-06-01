Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı çift yaralandı !

Adana'da Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çift yaralandı.



Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, M.D'nin, iki katlı evin damında beslediği Pitbull cinsi köpek, komşuları İzzettin (65) ve eşi Ayhan Çetin (55) çiftinin evine girdi.

Köpeği evde gören çift, dışarı kaçmak isterken hayvanın saldırısına uğradı. Pitbull cinsi köpek, İzzettin Çetin'i yüzünden, eşi Ayhan Çetin'i ise kolları ve ayaklarından ısırdı.

Köpekten kurtulmayı başaran çift, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Ayhan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eve giren köpeğin eşini ısırdığını, bunun üzerine eşini kurtarmak için hayvana müdahale ettiğini belirterek, kendisinin de çenesinden yaralandığını kaydetti.