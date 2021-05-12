Piyasalar bayram dinlemedi... Dolar, Euro ve altın alev aldı

Türkiye Ramazan Bayramı'na tam kapanmayla girmeye hazırlanırken Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı büyüyor. Dolar, Euro ve Sterlin rekor seviyeye demir atarken, altın fiyatları da tarihi rekora doğru ilerliyor.

Piyasalarda 2021 yılı başından bu yana devam eden yükseliş hız kazandı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor.

Serbest piyasada Dolar 8,42 TL'den, Euro 10,19 TL'den, Sterlin ise 11,86 TL'den işlem görüyor. Gram altın 493 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,36 TL seviyesinde. Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 54 bin 774 dolardan işlem görüyor. Etherium ise yükselişine devam ediyor. Kripto para piyasasının ikinci atı Etherium 4 bin dolar sınırını da aştı ve 4 bin 124 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.822 dolara yükselen altında, gram altın 488/493, çeyrek altın 792/809, Cumhuriyet altını ise 3.260/3.300 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler altındaki yükselişin devamlılığı açısından 1.850 dolar direncinin kırılması önem arz ettiğini kaydediyor. Bu görüşe göre, Ons altının 1.850 dolar direncini aşamaması durumunda son dönemdeki kazançlarının bir kısmını silmesi ve 1.800 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi gerçekleştirmesi beklenebilir. Diğer yandan 1.850 dolar direncinin aşılması durumunda ise yukarıda 1860 - 1875 dolar dirençleri yer alıyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mayıs ayı beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e, yıl sonu dolar tahminini ise 8,57'den, 8,71'e yükseltti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,03 iken, bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,52 iken, bu anket döneminde yüzde 15,63’e yükselmiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,49 ve yüzde 15,55 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ MEVDUATINA KUR FARKI VERGİSİ Mİ GELİYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

CARİ AÇIK AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AÇIKLANDI

TÜİK merakla beklenen Sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi Mart ayında aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi.