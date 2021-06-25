Piyasalar uçtu! Dolar ve Euro yeni bir rekorun kıyısında....

Yılın başından bu yana süren yükselişte dolar ve euro yeni bir rekorun kıyısına kadar geldi. Altın ise zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor.

Geçen haftaki Fed toplantısının ardından sert düşen piyasalarda yön arayışının devam ettiği, yeniden pozisyonlanma için belirsizliklerin sürmesinin fiyatlamaların enflasyon endişeleri ile ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik arasında gidip gelmesine ve volatilitenin artmasına neden olduğu görülüyor.

Hafta başından bu yana küresel piyasalarda Fed yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına ilişkin "güvercin" ve "şahin" tutum arasında gidip gelen yönlendirmeleri ile dalgalanan piyasalarda dün yoğun veri gündemi takip edildi. Açıklanan veriler, ekonomik gidişata ilişkin genel olarak olumlu bir görünüm ortaya koyarken, tahvil ve hisse senedi piyasalarında azalan oynaklık dikkati çekti.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,69 TL'den, Euro 10,39 TL'den, Sterlin ise 12,09 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3990 lira olmuştu.

Dolar endeksinde önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,32 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.785 dolardan işlem gören altında, gram altın 494/499, çeyrek altın 801/818 ve Cumhuriyet altını da 3.299/3.334TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise bir ileri bir geri süreç devam ediyor. Bitcoin 33 bin 423 dolar, Ethereum ise 1.863 dolardan fiyatlanıyor.

MERKEZ'İN SWAP İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜ ÜLKELER

Merkez Bankası'nın, swap görüşmesi gerçekleştirdiği ülkeler arasında Azerbaycan, Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere'nin yanı sıra Asya'dan bazı ülkelerin de olduğu belirtildi.

FITCH'TEN UYARI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin Döviz cinsinden borçlarını azalttığını ve döviz varlıklarını artırdıklarını fakat döviz cinsinden borçlanmanın hala yaygın olduğunu ve döviz cinsinden gelirler ile yeterince etkili dengelenmediğini söyledi. Döviz cinsi gelirleri döviz cinsi borçlarını karşılamayan şirketler için riskleri azaltan en büyük faktör ise Türk şirketlerinin yükselen fiyatları tüketicilere yansıtabilme kapasiteleri olduğunu vurgulayan Fitch, kurun hızlı değer kaybına uğradığı dönemlerde kısa vadeli risklerin daha ön plana çıktığını ifade etti. Türk şirketlerinin benzerlerine kıyasla kısa vadeli borçlanmaya daha bağımlı olduğunu dile getiren kurum, taahhütsüz kredi servislerinden ziyade çoğunlukla taahhütsüz kredi servislerini kullandıklarını da belirtti.